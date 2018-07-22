В управляющих компаниях Петербурга прошли обыски

По информации Пятого канала, их проводят в рамках дела о незаконном обналичивании денег.

В частности, следователей заинтересовали менеджеры и собственники «ЖКС Адмиралтейского района» и « Балтийской управляющей компании ». Примечательно, что, по имеющимся сведениям, вторая компания является фигурантом дела о мошенничестве. Правоохранители провели обыски в помещениях организаций, а также в квартирах генерального директора и учредителя «Балтийской управляющей компании».