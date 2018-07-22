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В управляющих компаниях Петербурга прошли обыски
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В управляющих компаниях Петербурга прошли обыски 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
По информации Пятого канала, их проводят в рамках дела о незаконном обналичивании денег.
В частности, следователей заинтересовали менеджеры и собственники «ЖКС Адмиралтейского района» и «Балтийской управляющей компании». Примечательно, что, по имеющимся сведениям, вторая компания является фигурантом дела о мошенничестве. Правоохранители провели обыски в помещениях организаций, а также в квартирах генерального директора и учредителя «Балтийской управляющей компании».
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в комитет по молодежной политике Смольного пришли сотрудники ФСБ.
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