В управляющих компаниях Петербурга прошли обыски 

По информации Пятого канала, их проводят в рамках дела о незаконном обналичивании денег.
В частности, следователей заинтересовали менеджеры и собственники «ЖКС Адмиралтейского района» и «Балтийской управляющей компании». Примечательно, что, по имеющимся сведениям, вторая компания является фигурантом дела о мошенничестве. Правоохранители провели обыски в помещениях организаций, а также в квартирах генерального директора и учредителя «Балтийской управляющей компании».
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в комитет по молодежной политике Смольного пришли сотрудники ФСБ.