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Полицейских Самарской области благодарят за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей.
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Полицейских Самарской области благодарят за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Жительница города Отрадный обратилась к сотрудникам полиции с заявлением о том, что из ее квартиры по ул. Первомайской г. Отрадного неизвестный похитил ноутбук.
На указанный в сообщении адрес, была направлена следственно — оперативная группа ОМВД России по г. Отрадный. Руководитель группы — старший следователь следственного отдела майор юстиции Марина Максимова профессионально и грамотно организовала работу на месте происшествия. Оперуполномоченный ОУР младший лейтенант полиции Шишканов Павел провел необходимые оперативные мероприятия, в результате которых похищенное имущество было обнаружено и возвращено потерпевшей, а подозреваемый в совершении преступления, задержан.
На имя начальника ОМВД России по г. Отрадному подполковника полиции Дмитрия Вашуркина поступило благодарственное письмо от потерпевшей. В нем женщина выразила признательность сотрудникам полиции за раскрытие преступления, совершенного в отношении нее.
Автор письма высоко оценила действия сотрудников Самарской полиции, которые пришли на помощь в трудную минуту. «Хотелось бы отметить высокий профессионализм, добросовестное исполнение своих служебных обязанностей и чуткое отношение к людям, обращающимся за помощью. Эти сотрудники, безусловно, заслуживают уважения и поощрения», — говорится в письме.
Приказом начальника ОМВД России по г. Отрадному сотрудникам, раскрывшим преступление, объявлена благодарность за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей.
Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.
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