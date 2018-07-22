Полицейских Самарской области благодарят за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей.

Жительница города Отрадный обратилась к сотрудникам полиции с заявлением о том, что из ее квартиры по ул. Первомайской г. Отрадного неизвестный похитил ноутбук.

На указанный в сообщении адрес, была направлена следственно — оперативная группа ОМВД России по г. Отрадный. Руководитель группы — старший следователь следственного отдела майор юстиции Марина Максимова профессионально и грамотно организовала работу на месте происшествия. Оперуполномоченный ОУР младший лейтенант полиции Шишканов Павел провел необходимые оперативные мероприятия, в результате которых похищенное имущество было обнаружено и возвращено потерпевшей, а подозреваемый в совершении преступления, задержан.

На имя начальника ОМВД России по г. Отрадному подполковника полиции Дмитрия Вашуркина поступило благодарственное письмо от потерпевшей. В нем женщина выразила признательность сотрудникам полиции за раскрытие преступления, совершенного в отношении нее.

Автор письма высоко оценила действия сотрудников Самарской полиции, которые пришли на помощь в трудную минуту. «Хотелось бы отметить высокий профессионализм, добросовестное исполнение своих служебных обязанностей и чуткое отношение к людям, обращающимся за помощью. Эти сотрудники, безусловно, заслуживают уважения и поощрения», — говорится в письме.

Приказом начальника ОМВД России по г. Отрадному сотрудникам, раскрывшим преступление, объявлена благодарность за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей.