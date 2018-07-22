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На Ямале нашли еще одну «резиновую» квартиру, уместились 17 человек
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На Ямале нашли еще одну «резиновую» квартиру, уместились 17 человек 

Noyabrsk24.ru 38 минут назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Житель Нового Уренгоя фиктивно зарегистрировал в своей квартире 17 иностранцев и получил за это 51 тысячу рублей. Нарушение обнаружили специалисты прокуратуры города при проверке исполнения миграционного законодательства.
Все мигранты числились по адресу на бумаге. На деле, конечно же, в квартире столько народу не проживало. Мировой суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа. Также суд постановил взыскать в доход государственной казны незаконно полученные деньги. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.
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