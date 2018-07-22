Порядка 40 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах утром в воскресенье

«Домодедово» и В московских аэропортах «Внуково» «Шереметьево» утром в воскресенье отменили и задержали около 40 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во «Внукове» задержали шесть рейсов, в «Домодедове» 13 рейсов задержаны, шесть отменены, в «Шереметьеве» задержали 12 рейсов.

Данных по отменам и задержкам в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет.