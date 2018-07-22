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Порядка 40 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах утром в воскресенье
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Порядка 40 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах утром в воскресенье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром в воскресенье отменили и задержали около 40 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, во «Внукове» задержали шесть рейсов, в «Домодедове» 13 рейсов задержаны, шесть отменены, в «Шереметьеве» задержали 12 рейсов.
Данных по отменам и задержкам в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет.
В Подмосковье и Москве на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и сильных порывов ветра до 17 метров в секунду. «Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.
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