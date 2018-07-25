За попытку дать взятку судебному приставу мигрант получит тюремный срок

Для того тобы не попасть в центре временного содержания, а после не уехать на родину, иностранный граждан пошёл на очень серьёзное преступление.

Он предлагал 10 тысяч рублей судебному приставу за факт скрытия нелегального проживания на территории Артёма.

«При передаче денег преступник был взят с поличным, именно на том моменте, когда передавал деньги в руки оперативнику», — сообщили в пресс-службе УФССП по Приморскому краю.

В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело. Все подробности произошедшего устанавливаются.