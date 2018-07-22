Мариинец по суду заплатит пасынку 100 тыс. руб.

Мариинск , 22 июля — АиФ-Кузбасс . В Мариинске отчим чуть не убил 17-летнего пасынка, но из-за чистосердечного признания и за явку с повинной получил условный срок.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области , в ноябре 2017 года между 48-летним мариинцем, ранее судимым за особо тяжкое преступление, и его пасынком возникла ссора. Отчим стал душить юношу, пока тот не потерял сознание, и сломал ему подъязычную кость.

Однако за причинение здоровью мальчика вреда средней тяжести, с учётом явки с повинной и полного признания вины, мужчина получил наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком на год и три месяца. Но прокурор Мариинска обратился в суд с исковым заявлением о компенсации ребёнку морального вреда. И в июле суд взыскал с осуждённого в пользу молодого человека 100 тыс. рублей.