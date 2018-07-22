ОНК: по «шпионскому делу» арестован 74-летний ученый из «Роскосмоса»

Речь идет о 74-летнем ученом из головного института «Роскосмоса» , где 20 июля прошли обыски в связи с утечкой на Запад разработок российского гиперзвукового оружия, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев . Дело Кудрявцева засекречено, членам Общественной наблюдательной комиссии запрещено обсуждать его с заключенным, рассказал Еникеев Business FM

Евгений Еникеев член Общественной наблюдательной комиссии Москвы «Обращаются с ним вроде бы нормально, он не жаловался. А что конкретно ему вменяют, мы не знаем, потому что в соответствии с законом, на основании которого мы действуем, мы не можем вмешиваться в ход дела и общаться про материалы дела. На меня вышел его сын Ярослав, он подтвердил, что отец работает в этом ЦНИИмаш и что его задержали в пятницу. Перспективы не очень хорошие, потому что адвокат у него по назначению, то есть от следователя, и первый допрос уже был. Если этот адвокат недостаточно компетентный или просто, вероятно, на стороне следователя, то это уже фундамент для обвинительного решения по делу».

Еникеев не смог ответить на вопросы, чем Кудрявцев занимался в «Роскосмосе» и признает ли он себя виновным. «Нам сотрудники СИЗО об этом общаться запрещают», — сказал он. В Лефортовском суде Москвы дело также не комментируют, поскольку ему присвоен гриф «совершенно секретно».