Хабаровские грибники попали в плен в лесу ЕАО

Дело по обвинению жителей ЕАО в захвате хабаровских грибников, один из которых был убит, передано в суд, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

Напомним, в августе прошлого года двое хабаровчан отправились за грибами в леса Еврейской автономии. Ранним утром, около 5.30, они добрались до места и покинули автомобиль. И попались на глаза трем вооруженным охотничьим ружьем и гранатами жителям Смидовичского района — двум мужчинам и женщине. Они обвинили приезжих в краже бензопилы и заставили лечь на землю. В это время подъехали двое приятелей грибников. Угрожая оружием, местные жители захватили в плен и их. Несколько часов хабаровчан избивали, но около 11 утра троим из них удалось сбежать. Они сразу обратились в полицию и сообщили о том, что их друг пропал.

Его, тем временем, застрелил 57-летний владелец бензопилы. По словам подозреваемого, причиной стало оскорбление его сожительницы, принимавшей участие в преступлении. Тело сбросили в водоем.

Когда обвиняемые были задержаны, у одного из них нашли срезанные кусты дикой конопли, которая росла в лесу.

— Он обвиняется в незаконном лишении свободы, укрывательстве тяжкого преступления и незаконном обороте наркотиков. Второй подозреваемый — в убийстве и незаконном лишении свободы, — сообщила старший помощник прокурора ЕАО Жанна Крепкогорская.

Дело в отношении третьей участницы нападения на хабаровчан выделено в отдельное производство. Оно пока не передано в суд.