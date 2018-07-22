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Хабаровские грибники попали в плен в лесу ЕАО
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Хабаровские грибники попали в плен в лесу ЕАО 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Дело по обвинению жителей ЕАО в захвате хабаровских грибников, один из которых был убит, передано в суд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, в августе прошлого года двое хабаровчан отправились за грибами в леса Еврейской автономии. Ранним утром, около 5.30, они добрались до места и покинули автомобиль. И попались на глаза трем вооруженным охотничьим ружьем и гранатами жителям Смидовичского района — двум мужчинам и женщине. Они обвинили приезжих в краже бензопилы и заставили лечь на землю. В это время подъехали двое приятелей грибников. Угрожая оружием, местные жители захватили в плен и их. Несколько часов хабаровчан избивали, но около 11 утра троим из них удалось сбежать. Они сразу обратились в полицию и сообщили о том, что их друг пропал.
Его, тем временем, застрелил 57-летний владелец бензопилы. По словам подозреваемого, причиной стало оскорбление его сожительницы, принимавшей участие в преступлении. Тело сбросили в водоем.
Когда обвиняемые были задержаны, у одного из них нашли срезанные кусты дикой конопли, которая росла в лесу.
— Он обвиняется в незаконном лишении свободы, укрывательстве тяжкого преступления и незаконном обороте наркотиков. Второй подозреваемый — в убийстве и незаконном лишении свободы, — сообщила старший помощник прокурора ЕАО Жанна Крепкогорская.
Дело в отношении третьей участницы нападения на хабаровчан выделено в отдельное производство. Оно пока не передано в суд.
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