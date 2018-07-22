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В СК опровергли слухи об аресте сотрудника ИК №1 по делу об избиении заключенного
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В СК опровергли слухи об аресте сотрудника ИК №1 по делу об избиении заключенного 

ТК «Звезда» 20 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.
Информация об аресте сотрудника ИК №1 Ярославля в связи с избиением заключенного не соответствуют действительности. Соответствующее заявление сделали в Следственном комитете России.
«Мы не можем подтвердить данную информацию, так как она не соответствует действительности», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская.
Ранее некоторые СМИ распространили информацию, согласно которой «начались аресты фигурантов пыточного видео из колонии №1 Ярославля».
Незадолго до этого в Сети появилось видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. Как уверяют авторы публикации, инцидент произошел в исправительной колонии №1 Ярославля.
В настоящий момент известно, что региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. По информации следователей, сотрудники УФСИН РФ по Ярославской области нанесли мужчине телесные повреждения на территории исправительной колонии №1 Ярославля. Сейчас устанавливаются все лица, имеющие отношение к совершению преступления.
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