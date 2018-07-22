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В Санкт-Петербурге подросток погиб от удара током
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В Санкт-Петербурге подросток погиб от удара током 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти подростка, погибшего от электротравмы на железнодорожных путях Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге.
Как уточняется, тело 14-летнего подростка было обнаружено на крыше прибывшей электрички 21 июля, в субботу. По предварительной информации, юноша получил электротравму, в результате чего скончался. Об этом Следственный комитет сообщил в мессенджере «Там-там».
В настоящее время Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку, передает РИА Новости.
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