В Санкт-Петербурге подросток погиб от удара током

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти подростка, погибшего от электротравмы на железнодорожных путях Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге

Как уточняется, тело 14-летнего подростка было обнаружено на крыше прибывшей электрички 21 июля, в субботу. По предварительной информации, юноша получил электротравму, в результате чего скончался. Об этом Следственный комитет сообщил в мессенджере «Там-там».