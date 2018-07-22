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Устроившему стрельбу в редакции газеты в США предъявили обвинения
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Устроившему стрельбу в редакции газеты в США предъявили обвинения 

Газета.Ru 1 час назад
Мужчине, который устроил стрельбу в здании издания Capital Gazette в Аннаполисе, предъявили обвинения по 23 пунктам. Об этом сообщает The Baltimore Sun.
По данным издания, в частности, стрелку из Аннаполиса предъявлены обвинения в пять убийствах первой степени.
Как отмечается, его также обвинили в вооруженном нападении и незаконном использовании оружия.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших при нападении на редакцию газеты Capital Gazette в Аннаполисе.
28 июня мужчина открыл стрельбу в здании редакции Capital Gazette в городе Аннаполис. В результате происшествия погибли пять человек. Подозреваемый был задержан полицией.
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