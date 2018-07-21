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CNN: убийце пяти журналистов газеты в США предъявили обвинения по 23 пунктам
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CNN: убийце пяти журналистов газеты в США предъявили обвинения по 23 пунктам 

ТАСС 30 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Убийце пяти журналистов газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд) Джерроду Уоррену Рамосу предъявлены официальные обвинения по 23 пунктам. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.
По ее данным, генеральный прокурор Мэриленда Вес Адамс обвинил Рамоса в пяти убийствах первой степени. Еще 18 пунктов обвинения относятся к вооруженному нападению на редакцию газеты и нарушению законов в области контроля за оборотом огнестрельного оружия.
28 июня в главном офисе Capital Gazette нападавший открыл огонь. По данным властей, стрелявший — 38-летний Джеррод Уоррен Рамос — испытывал ненависть по отношению к сотрудникам газеты из-за публикаций. Он в течение нескольких лет направлял угрозы журналистам в связи с материалами о его уголовном прошлом. Рамос был арестован, ему предъявлены обвинения.
Согласно данным базирующегося в Нью-Йорке Комитета защиты журналистов, за все время наблюдений, которые проводятся с 1992 года, в США никогда не убивали за один день сразу столько работников СМИ в связи с их профессиональной деятельностью. Всего за эти 26 лет, по оценкам организации, в США, не считая произошедшего в Аннаполисе, были убиты семь репортеров.
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