CNN: убийце пяти журналистов газеты в США предъявили обвинения по 23 пунктам

НЬЮ-ЙОРК , 21 июля. / ТАСС /. Убийце пяти журналистов газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд) Джерроду Уоррену Рамосу предъявлены официальные обвинения по 23 пунктам. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.

По ее данным, генеральный прокурор Мэриленда Вес Адамс обвинил Рамоса в пяти убийствах первой степени. Еще 18 пунктов обвинения относятся к вооруженному нападению на редакцию газеты и нарушению законов в области контроля за оборотом огнестрельного оружия.

28 июня в главном офисе Capital Gazette нападавший открыл огонь. По данным властей, стрелявший — 38-летний Джеррод Уоррен Рамос — испытывал ненависть по отношению к сотрудникам газеты из-за публикаций. Он в течение нескольких лет направлял угрозы журналистам в связи с материалами о его уголовном прошлом. Рамос был арестован, ему предъявлены обвинения.