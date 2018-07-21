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Приморец публично унизил полицейского и пожалел
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Приморец публично унизил полицейского и пожалел 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В селе Чугуевка сотрудник полиции применил электрошокер к задержанному парню после того, как тот унизил его при всех, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «ДПС-Контроль».
Как отмечается, суть конфликта изначально не известна. На кадрах видео видно, что на улице стоит задержанный в окружении сотрудников полиции и частной охраны. В какой-то момент парень говорит, что согласен пройти экспертизу.
«Отойдя в сторону, парень бросил в сторону сотрудника полиции фразу «Эй, толстый». После чего полицейский подошел к парню и ударил его спецсредством шокер. Парень, защищаясь, нанес стражу порядка удар в челюсть в целях самообороны.
Спустя несколько секунд подскочили охранники ЧОП и скрутили парня. Попутно полицейский еще несколько раз ударил шокером задержанного, уже лежащего на земле.
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