Приморец публично унизил полицейского и пожалел

В селе Чугуевка сотрудник полиции применил электрошокер к задержанному парню после того, как тот унизил его при всех, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «ДПС-Контроль».

Как отмечается, суть конфликта изначально не известна. На кадрах видео видно, что на улице стоит задержанный в окружении сотрудников полиции и частной охраны. В какой-то момент парень говорит, что согласен пройти экспертизу.

«Отойдя в сторону, парень бросил в сторону сотрудника полиции фразу «Эй, толстый». После чего полицейский подошел к парню и ударил его спецсредством шокер. Парень, защищаясь, нанес стражу порядка удар в челюсть в целях самообороны.

Спустя несколько секунд подскочили охранники ЧОП и скрутили парня. Попутно полицейский еще несколько раз ударил шокером задержанного, уже лежащего на земле.