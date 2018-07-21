Игрок КВН скончался после ножевого ранения в Казахстане

Полицейские задержали трех подозреваемых в убийства участника клуба.

От ножевого ранения в Казахстане погиб участник сборной Актобе по КВН Данияр Алимбаев. Он скончался в ночь на 21 июля в городе Актау

Вооруженное нападение произошло в 03:30 по местному времени около одного из заведений. Мужчину доставили в больницу с ножевыми ранениями обеих ног. Врачи зафиксировали, что он находился в крайне тяжелом состоянии.

По словам медиков, злоумышленники повредили артерии и вены на ногах Данияра Алимбаева. Пострадавшему сделали операцию, после чего он был переведен в реанимацию, однако спасти его не удалось, сообщает местный портал «Лада».

Полицейские задержали трех подозреваемых в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что Данияр Алимбаев принимал участие в сочинском фестивале КВН. У него остались жена и четверг детей.