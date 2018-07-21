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Игрок КВН скончался после ножевого ранения в Казахстане
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Игрок КВН скончался после ножевого ранения в Казахстане 

Вечерняя Москва 20 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Полицейские задержали трех подозреваемых в убийства участника клуба.
От ножевого ранения в Казахстане погиб участник сборной Актобе по КВН Данияр Алимбаев. Он скончался в ночь на 21 июля в городе Актау.
Вооруженное нападение произошло в 03:30 по местному времени около одного из заведений. Мужчину доставили в больницу с ножевыми ранениями обеих ног. Врачи зафиксировали, что он находился в крайне тяжелом состоянии.
По словам медиков, злоумышленники повредили артерии и вены на ногах Данияра Алимбаева. Пострадавшему сделали операцию, после чего он был переведен в реанимацию, однако спасти его не удалось, сообщает местный портал «Лада».
Полицейские задержали трех подозреваемых в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело.
Известно, что Данияр Алимбаев принимал участие в сочинском фестивале КВН. У него остались жена и четверг детей.
Между тем несколько дней назад от ножевого ранения, полученного во время конфликта с автоворами, в Казахстане скончался известный фигурист Денис Тен (подробнее…).
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