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6 сотрудников ярославской колонии задержаны после сообщений о пытках
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6 сотрудников ярославской колонии задержаны после сообщений о пытках 

Авторадио 43 минуты назад
Фото: Говорит Москва
Об этом сообщается на сайте областного СК. Там отмечается, что уже установлены личности всех тюремщиков, которые принимали участие в избиении заключенного. Громкий скандал разгорелся после того, как СМИ опубликовали запись с пытками арестанта. Мужчину 10 минут бьют дубинками и поливают водой. Он несколько раз теряет сознание. Это же видео стало основанием для проверки еще в прошлом году. Тогда дело возбуждать не стали, посчитав, что сотрудники колонии действовали обоснованно. После того, как история приобрела широкий общественный резонанс, разбирательство все же открыли. Статья — «превышение должностных полномочий с применением насилия».
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