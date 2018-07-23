6 сотрудников ярославской колонии задержаны после сообщений о пытках

Об этом сообщается на сайте областного СК. Там отмечается, что уже установлены личности всех тюремщиков, которые принимали участие в избиении заключенного. Громкий скандал разгорелся после того, как СМИ опубликовали запись с пытками арестанта. Мужчину 10 минут бьют дубинками и поливают водой. Он несколько раз теряет сознание. Это же видео стало основанием для проверки еще в прошлом году. Тогда дело возбуждать не стали, посчитав, что сотрудники колонии действовали обоснованно. После того, как история приобрела широкий общественный резонанс, разбирательство все же открыли. Статья — «превышение должностных полномочий с применением насилия».