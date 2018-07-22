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В Удмуртии перед судом предстанет мужчина, убивший жену на глазах маленького сына
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В Удмуртии перед судом предстанет мужчина, убивший жену на глазах маленького сына 

ИА «Сусанин» 59 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии перед судом предстанет мужчина, убивший жену на глазах маленького сына. Как сообщает пресс-служба Прокуратура Удмуртской Республики, трагедия произошла в Воткинске в феврале 2016 года.
«В одном из автомобилей, застрявшем в сугробе неподалеку от городской больницы, прохожие обнаружили маленького ребенка и труп его матери с множественными ножевыми ранениями», — отмечается в сообщении.
Позже стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве — мужа женщины.
Мужчине пришлось пройти через множество психолого-психиатрических экспертиз. Специалисты пришли к выводу, что убийство он совершил в состоянии аффекта. Дело в том, что из-за постоянных конфликтов в семье у обвиняемого «развилась смешанная тревожно-депрессивная реакция».
«27 февраля 2016 года в пути следования на автомобиле по одной из улиц Воткинска между супругами вновь произошел словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый, находясь в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного тяжким оскорблением со стороны потерпевшей, взял имевшийся в салоне автомобиля нож, и нанес им множественные удары по телу и конечностям потерпевшей, от которых она скончалась на месте происшествия», — считают прокуроры.
Вскоре уголовное дело против мужчины передадут в суд.
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