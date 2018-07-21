Ржевский угонщик доехал до дома на украденной смоленской «Мазде», но его поймали

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гагаринский» за помощью обратился местный житель. Он рассказал, что утром не обнаружил свой автомобиль «Мазда», который был припаркован возле дома. Сотрудники уголовного розыска отследили маршрут передвижения похищенной машины. Было установлено, что автомобиль потерпевшего покинул Гагарин и направился в сторону Тверской области . Спустя несколько часов подозреваемого задержали в городе Ржеве и доставили в МО МВД России «Гагаринский». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области. Задержанным оказался житель города Ржева, 1992 года рождения, который рассказал, что собирался продать похищенное транспортное средство на запчасти, однако не успел. В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу. По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», возбуждено уголовное дело. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.