Мешавший правосудию экс‐секретарь райсуда Петербурга вышел из тюрьмы 

Бывший секретарь Октябрьского суда Санкт‐Петербурга Александр Эйвазов, получивший срок за препятствование правосудию, освобожден, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.
В прошлую среду Калининский суд Санкт-Петербурга признал А. Эйвазова виновным по статье 294 УК РФ и дал ему 1 год и 10 месяцев колонии-поселения. Но 21 июля его фактический срок отбывания назначенного ему наказания истек учетом времени, которое он провел под арестом.
15 ноября 2016 года А. Эйвазов исполнял обязанности секретаря судебного заседания в Октябрьском районном суде Петербурга. В его обязанности входила фиксация хода судебного следствия по уголовному делу против подсудимого, которого обвиняли в покушении на мошенничество.
Согласно УПК РФ А. Эйвазов должен был в течение трех дней изготовить и подписать протокол данного судебного заседания. Однако до 29 декабря 2016 года он не сделал этого из-за неприязненного отношения у судье, которая занималась этим делом.
В Белоруссии задержанный за неуплату налогов председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов был освобожден из‐под стражи, после того как возместил государству ущерб по своему делу.