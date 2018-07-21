Мешавший правосудию экс‐секретарь райсуда Петербурга вышел из тюрьмы

В прошлую среду Калининский суд Санкт-Петербурга признал А. Эйвазова виновным по статье 294 УК РФ и дал ему 1 год и 10 месяцев колонии-поселения. Но 21 июля его фактический срок отбывания назначенного ему наказания истек учетом времени, которое он провел под арестом.

15 ноября 2016 года А. Эйвазов исполнял обязанности секретаря судебного заседания в Октябрьском районном суде Петербурга. В его обязанности входила фиксация хода судебного следствия по уголовному делу против подсудимого, которого обвиняли в покушении на мошенничество.

Согласно УПК РФ А. Эйвазов должен был в течение трех дней изготовить и подписать протокол данного судебного заседания. Однако до 29 декабря 2016 года он не сделал этого из-за неприязненного отношения у судье, которая занималась этим делом.