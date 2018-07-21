Ещё
Мешавший правосудию экс‐секретарь райсуда Петербурга вышел из тюрьмы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мешавший правосудию экс‐секретарь райсуда Петербурга вышел из тюрьмы 

360tv.ru 40 минут назад
Бывший секретарь Октябрьского суда Санкт‐Петербурга Александр Эйвазов, получивший срок за препятствование правосудию, освобожден, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.
В прошлую среду Калининский суд Санкт-Петербурга признал А. Эйвазова виновным по статье 294 УК РФ и дал ему 1 год и 10 месяцев колонии-поселения. Но 21 июля его фактический срок отбывания назначенного ему наказания истек учетом времени, которое он провел под арестом.
15 ноября 2016 года А. Эйвазов исполнял обязанности секретаря судебного заседания в Октябрьском районном суде Петербурга. В его обязанности входила фиксация хода судебного следствия по уголовному делу против подсудимого, которого обвиняли в покушении на мошенничество.
Согласно УПК РФ А. Эйвазов должен был в течение трех дней изготовить и подписать протокол данного судебного заседания. Однако до 29 декабря 2016 года он не сделал этого из-за неприязненного отношения у судье, которая занималась этим делом.
В Белоруссии задержанный за неуплату налогов председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов был освобожден из‐под стражи, после того как возместил государству ущерб по своему делу.
360tv.ru: последние новости
Гибель россиянина расследуют в кенийском Найроби Рабочие устроили массовую драку из‐за задержки зарплаты в Тюменской области СК завершил расследование по эпизоду из дела против экс‐замдиректора ФСИН Олега Коршунова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию122
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»913
Фото кабинета Медведева удивило россиян452
РФ задумала широкомасштабную операцию в Сирии255
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев709
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение