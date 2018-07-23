Суд оставил в СИЗО замдекана юрфака МГУ

Мосгорсуд оставил под стражей до 7 сентября замдекана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца по делу о мошенничестве, передает РИА Новости . Суд признал законным постановление нижестоящей инстанции.

Степанову-Егиянцу вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый в группе лиц обманным путем с использованием поддельного паспорта вывел из числа руководителей компании «Автофинанс» потерпевшего и «завладел имуществом этого общества». Согласно показаниями бывшего гендиректора, без его ведома его вывели из состава руководства, а затем похитили со стоянки его автомобиль, а из офиса — сейф с деньгами. Ущерб превысил 39 млн рублей.