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В аэропортах Москвы задержано и отменено 25 рейсов
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В аэропортах Москвы задержано и отменено 25 рейсов
Агентство «Москва»
21 минуту назад
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В столичных аэропортах задержано и отменено 25 рейсов, сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в
Домодедово
пять рейсов задержано и три отменено. В
Шереметьево
задержали 10 рейсов.
В свою очередь во
Внуково
задержано семь рейсов.
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