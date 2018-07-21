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В аэропортах Москвы задержано и отменено 25 рейсов
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В аэропортах Москвы задержано и отменено 25 рейсов 

Агентство «Москва» 21 минуту назад
В столичных аэропортах задержано и отменено 25 рейсов, сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в Домодедово пять рейсов задержано и три отменено. В Шереметьево задержали 10 рейсов.
В свою очередь во Внуково задержано семь рейсов.
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