В аэропортах Москвы задержано и отменено 25 рейсов 

Агентство «Москва»: последние новости

Неизвестные под предлогом замены водосчетчиков украли 3 млн руб. из квартиры москвички

Столичная полиция завела административное дело против мужчины, записывавшего пранки в полицейской форме

Неизвестные в центре Москвы проникли в Lexus и отобрали у его безработного владельца почти 4 млн руб.