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Суд в Салониках перенес рассмотрение запроса РФ на выдачу Винника на 30 июля
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Суд в Салониках перенес рассмотрение запроса РФ на выдачу Винника на 30 июля 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести.Ru
АФИНЫ, 23 июля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Апелляционный суд города Салоники перенес на 30 июля рассмотрение запроса РФ на выдачу россиянина Александра Винника. Об этом сообщил ТАСС в понедельник адвокат россиянина Тимофей Мусатов.
На заседании суда в понедельник должен был быть рассмотрен повторный запрос Генеральной прокуратуры РФ о экстрадиции в Россию Александра Винника, задержанного по требованию США и обвиняемого в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Однако защита попросила перенести заседание из-за того, что один из адвокатов не может присутствовать на процессе.
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