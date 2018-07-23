Суд в Салониках перенес рассмотрение запроса РФ на выдачу Винника на 30 июля 

АФИНЫ, 23 июля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Апелляционный суд города Салоники перенес на 30 июля рассмотрение запроса РФ на выдачу россиянина Александра Винника. Об этом сообщил ТАСС в понедельник адвокат россиянина Тимофей Мусатов.
На заседании суда в понедельник должен был быть рассмотрен повторный запрос Генеральной прокуратуры РФ о экстрадиции в Россию Александра Винника, задержанного по требованию США и обвиняемого в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Однако защита попросила перенести заседание из-за того, что один из адвокатов не может присутствовать на процессе.