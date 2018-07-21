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Орчанин заплатит 50 000 рублей за продажу контрафактного алкоголя
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Орчанин заплатит 50 000 рублей за продажу контрафактного алкоголя 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Октябрьский районный суд Орска рассмотрел уголовное дело в отношении орчанина, который в мае продал на рынке «Северный» пол-литра спиртосодержащей жидкости за 130 рублей. Продукция была признана контрафактной, поскольку на нее не было соответствующей лицензии.
Как рассказали в суде, мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Суд признал орчанина виновным в совершении преступления по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей в доход государства.
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