Орчанин заплатит 50 000 рублей за продажу контрафактного алкоголя

Октябрьский районный суд Орска рассмотрел уголовное дело в отношении орчанина, который в мае продал на рынке «Северный» пол-литра спиртосодержащей жидкости за 130 рублей. Продукция была признана контрафактной, поскольку на нее не было соответствующей лицензии.

Как рассказали в суде, мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Суд признал орчанина виновным в совершении преступления по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей в доход государства.