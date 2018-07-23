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Орчанин из-за медленного танца избил возлюбленную
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Орчанин из-за медленного танца избил возлюбленную 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Ленинский районный суд Орска признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни его сожительницы.
Из материалов дела известно, что весной мужчина пришел с сожительницей на вечеринку к коллеге. Приятель подсудимого пригласил его возлюбленную на медленный танец. Фигурант дела приревновал орчанку, и они вместе уехали. Дома началась ссора, в ходе которой мужчина избил сожительницу.
Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Он приговорен к году и восьми месяцам колонии особого режима, сообщает пресс-служба суда.
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