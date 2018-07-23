Орчанин из-за медленного танца избил возлюбленную

Ленинский районный суд Орска признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни его сожительницы.

Из материалов дела известно, что весной мужчина пришел с сожительницей на вечеринку к коллеге. Приятель подсудимого пригласил его возлюбленную на медленный танец. Фигурант дела приревновал орчанку, и они вместе уехали. Дома началась ссора, в ходе которой мужчина избил сожительницу.