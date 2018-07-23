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В Майкопе бухгалтеры украли у своего работодателя более 55 млн рублей
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В Майкопе бухгалтеры украли у своего работодателя более 55 млн рублей 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Майкопский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух бухгалтерских работников.
«В суде установлено, что с 2014 года по 2016 год бухгалтеры, осуществляющие трудовую деятельность у индивидуального предпринимателя в Майкопе, неоднократно незаконно переводили денежные средства со счета своего работодателя на подконтрольные им счета. Преступными действиями они причинили ущерб бизнесмену на сумму более 55 млн рублей», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Также один бухгалтер признан винновым в хищении 1,5 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ), принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью, в котором он ранее работал, и в легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем, на сумму свыше 7 млн рублей (п. «б» ч. 4 ст.174.1 УК РФ).
Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил одному подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права занимать должности бухгалтера, второму — 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
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