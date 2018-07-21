Обвиняемые в госизмене и шпионаже сохранят инкогнито

Информационная база судов Москвы решила отказаться от отображения фамилий фигурантов уголовных дел о государственной измене и шпионаже. Это связано с маркировкой дел грифом «совершенно секретно».

По словам источника в судебной системе, нововведение теперь предусмотрено программой, передаёт ТАСС

Согласно статьям 275 и 276 УК РФ (госизмена и шпионаж) им грозит до 20 лет тюрьмы.