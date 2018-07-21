Обвиняемые в госизмене и шпионаже сохранят инкогнито 

Информационная база судов Москвы решила отказаться от отображения фамилий фигурантов уголовных дел о государственной измене и шпионаже. Это связано с маркировкой дел грифом «совершенно секретно».
По словам источника в судебной системе, нововведение теперь предусмотрено программой, передаёт ТАСС.
Всего за последние два месяца за госизмену и шпионаж под арест попали имеющая двойное гражданство РФ и Румынии, бывший член правления компании «Интер РАО» Карина Цуркан, а также российские граждане Дмитрий Прозоров и Андрей Жуков.
Согласно статьям 275 и 276 УК РФ (госизмена и шпионаж) им грозит до 20 лет тюрьмы.