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Обвиняемые в госизмене и шпионаже сохранят инкогнито
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Обвиняемые в госизмене и шпионаже сохранят инкогнито 

News.ru 1 час назад
Информационная база судов Москвы решила отказаться от отображения фамилий фигурантов уголовных дел о государственной измене и шпионаже. Это связано с маркировкой дел грифом «совершенно секретно».
По словам источника в судебной системе, нововведение теперь предусмотрено программой, передаёт ТАСС.
Всего за последние два месяца за госизмену и шпионаж под арест попали имеющая двойное гражданство РФ и Румынии, бывший член правления компании «Интер РАО» Карина Цуркан, а также российские граждане Дмитрий Прозоров и Андрей Жуков.
Согласно статьям 275 и 276 УК РФ (госизмена и шпионаж) им грозит до 20 лет тюрьмы.
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