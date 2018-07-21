Часы с ремешком из крокодиловой кожи украли у москвича в спортклубе

Руководитель компании обворовали на 150 тысяч рублей, пока он занимался в фитнес‐центре, сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей, сто тысяч из которых — стоимость часов.

19 июля мужчина пришел позаниматься в спортклуб на Алтуфьевском шоссе. Он сложил свои вещи в шкафчик в раздевалке и ушел на занятие, а вернувшись через полтора часа, обнаружил, что у него пропали пять тысяч рублей и часы с ремешком из крокодиловой кожи за сто тысяч рублей.

Пострадавший тут же обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», максимальное наказание по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.