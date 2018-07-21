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Часы с ремешком из крокодиловой кожи украли у москвича в спортклубе
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Часы с ремешком из крокодиловой кожи украли у москвича в спортклубе 

360tv.ru 1 час назад
Руководитель компании обворовали на 150 тысяч рублей, пока он занимался в фитнес‐центре, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей, сто тысяч из которых — стоимость часов.
19 июля мужчина пришел позаниматься в спортклуб на Алтуфьевском шоссе. Он сложил свои вещи в шкафчик в раздевалке и ушел на занятие, а вернувшись через полтора часа, обнаружил, что у него пропали пять тысяч рублей и часы с ремешком из крокодиловой кожи за сто тысяч рублей.
Пострадавший тут же обратился в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», максимальное наказание по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Жительнице Чечни спустя семь лет предъявили обвинение в краже драгоценностей у приятельницы на 998 тысяч рублей. Преступление она совершила еще в августе 2011 года, однако дело возбудили только после личного обращения пострадавшей к прокурору республики.
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