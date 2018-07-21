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База судов Москвы перестанет отображать фамилии обвиняемых в госизмене и шпионаже
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База судов Москвы перестанет отображать фамилии обвиняемых в госизмене и шпионаже 

ТАСС 19 минут назад
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Информационная база судов Москвы теперь не будет отображать фамилии фигурантов уголовных дел о госизмене и шпионаже, сообщил в субботу ТАСС источник в судебной системе.
"На сайтах столичных судов теперь будут отсутствовать фамилии обвиняемых или подозреваемых, которым инкриминируется статья «Госизмена» или «Шпионаж» (ст. 275 и ст. 276 УК РФ соответственно). Так теперь предусмотрено программой", — рассказал собеседник агентства, уточнив, что это связано маркировкой таких уголовных дел грифом «совершенно секретно».
На данный момент, например, на сайте Лефортовского суда Москвы в информации о делах по статье о госизмене перестали фигурировать фамилии обвиняемых и подозреваемых.
За прошедшие два месяца в Москве за госизмену и шпионаж были арестованы имеющая двойное гражданство РФ и Румынии бывший член правления компании «Интер РАО» Карина Цуркан, россияне Дмитрий Прозоров и Андрей Жуков. Если они будут признаны виновными, санкциями этих статей им всем грозит максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.
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