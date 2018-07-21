База судов Москвы перестанет отображать фамилии обвиняемых в госизмене и шпионаже

МОСКВА , 21 июля. / ТАСС /. Информационная база судов Москвы теперь не будет отображать фамилии фигурантов уголовных дел о госизмене и шпионаже, сообщил в субботу ТАСС источник в судебной системе.

"На сайтах столичных судов теперь будут отсутствовать фамилии обвиняемых или подозреваемых, которым инкриминируется статья «Госизмена» или «Шпионаж» (ст. 275 и ст. 276 УК РФ соответственно). Так теперь предусмотрено программой", — рассказал собеседник агентства, уточнив, что это связано маркировкой таких уголовных дел грифом «совершенно секретно».

На данный момент, например, на сайте Лефортовского суда Москвы в информации о делах по статье о госизмене перестали фигурировать фамилии обвиняемых и подозреваемых.