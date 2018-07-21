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Умер руководитель операции по поимке Чикатило
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Умер руководитель операции по поимке Чикатило 

News.ru 48 минут назад
Фото: Пятый канал
Председатель совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск области Виктор Бураков скончался в возрасте 70 лет вследствие продолжительной болезни. Он известен тем, что руководил операцией по поимке одного из самых известных в РФ маньяков Андрея Чикатило.
В 1994 году криминалист занял должность первого заместителя начальника ГУВД Ростовской области. Он играл ведущую роль в операции «Лесополоса» по задержанию Чикатило.
«Коллеги Виктора Васильевича всегда отмечали его высокий уровень профессионализма, ответственности и моральных качеств, а также уважали за самоотверженную и благородную службу в органах внутренних дел», — говорится в сообщении ГУ МВД по региону.
Прощание с криминалистом пройдёт завтра, 22 июля, в 10:00 на Северном кладбище Ростова-на-Дону.
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