Умер руководитель операции по поимке Чикатило

В 1994 году криминалист занял должность первого заместителя начальника ГУВД Ростовской области . Он играл ведущую роль в операции «Лесополоса» по задержанию Чикатило.

«Коллеги Виктора Васильевича всегда отмечали его высокий уровень профессионализма, ответственности и моральных качеств, а также уважали за самоотверженную и благородную службу в органах внутренних дел», — говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

Прощание с криминалистом пройдёт завтра, 22 июля, в 10:00 на Северном кладбище Ростова-на-Дону.