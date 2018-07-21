«Гагаринский педофил» опозорило столичных сыщиков

Дело «гагаринского педофила» опозорило столичных сыщиков

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от своих подчиненных разобраться, почему москвичке отказали в возбуждении дела против мужчины, который «произвел действия сексуального характера» с ее 10-летней дочерью. Подозреваемый по сути сам признался полиции в преступлении, но был отпущен. Почему же для возбуждения уголовного дела понадобилось личное указание Бастрыкина?

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в субботу потребовал от и. о. руководителя Главного следственного управления СК по Москве доложить причины волокиты при рассмотрении заявления, а также отсутствия процессуального решения по факту противоправных действий в отношении ребенка. Бастрыкин также велел незамедлительно возбудить уголовное дело и установить все обстоятельства происшествия. Дело взято на контроль в центральном аппарате СК.

Об отказе СК возбуждать дело против пристававшего к 10-летней девочке мужчины рассказала накануне радиостанции «Говорит Москва» мать жертвы Светлана (имя изменено по ее просьбе). По ее словам, инцидент произошел в апреле в Гагаринском районе столицы, когда девочка возвращалась домой после занятий в секции. К ней подошел незнакомец, завязал разговор, «завладел ее вниманием и произвел действия сексуального характера».

«Он обманом пригласил посидеть-поболтать на скамеечке, когда сели, попросил «раздвинуть ножки», потом попросил обнять его и поцеловать, поцеловал сам, попав в область лица рядом со ртом. Потом просил сказать слово «пися», уточнял, знает ли она, что это такое. Ребенку удалось сбежать», — рассказала мать.

Дочь обо всем сообщила матери, рассказав, что к ней «приставал маньяк». После этого Светлана сразу же обратилась в полицию. Полицейские сумели быстро установить личность мужчины и допросили его. Подозреваемым оказался 32-летний москвич Игорь С. В письменных показаниях он прямо указал, что «когда он выпьет, ему все равно, с кем заниматься сексом».

Таким образом, мужчина не стал скрывать, что совершал развратные действия в отношении девочки, но это нисколько не помешало стражам порядка отпустить его.

«Прямо в полиции так и написал. Факт общения с ребенком признал, все сошлось. «Дядю Игоря», как он называет себя перед детьми, отпустили домой из СК», — рассказала Светлана, добавив, что в тот же день «дядя Игорь» приставал «к девочкам на троллейбусной остановке, невзирая на то, что вокруг были еще люди».

По словам Светланы, инспектор полиции передал материалы в Следственный комитет, однако следователь повода для проверки не нашел и вернул материалы обратно в полицию.

«Мы с ребенком пришли и во второй раз написали заявление 18 мая. Согласно журналу полиции, 21 мая оно было отправлено опять в СК на Ленинский, 43. Но в СК заявили, что материалы ни в этот день, ни после к ним не поступали. Это выяснилось случайно, когда мы обратились в полицию и СК, чтобы узнать, было ли возбуждено дело. Оказалось, что нет, а материалы исчезли», — рассказала Светлана.

Тогда Светлана подала жалобы на действия следователя и потерю материалов в приемную Бастрыкина и в Гагаринскую межрайонную прокуратуру . Более того, она провела свое собственное небольшое расследование, изучив активность «дяди Игоря» в социальных сетях. «Профилей несколько и в некоторых он указывает возраст на 10 лет меньший. Видно, что он уже давно интересуется не достигшими половой зрелости девочками. В „Одноклассниках“ до июня 2017 года миллионы лайков детям», — рассказала она.

Эта история возмутила адвоката, полковника МВД в отставке Евгения Черноусова . По его словам, она указывает на серьезные изъяны в правоохранительной системе, «хотя в УК все строго регламентировано».

«По каким-то надуманным основаниям отказывают в возбуждении уголовного! Такая практика была и в Советском Союзе. Это происходило в тех случаях, когда правоохранительные органы видят, что преступление неочевидное и нужно приложить максимум усилий, чтобы его раскрыть. На первоначальном этапе они собирают материалы о том, как все было на самом деле, а параллельно — о том, что не было события и состава преступления и потом незаконно отказывают в возбуждении уголовного дела», — сказал Черноусов газете ВЗГЛЯД, добавив, что во времена СССР прокуратура не была в связке с сотрудниками милиции, она искала подобные нарушения, и в «целом она срабатывала», поэтому сотрудники МВД ее сильно боялись.

По его словам, сейчас «роль центрального аппарата МВД и Следственного комитета утрачена». «Никто и ничего не боится. Проверки с выездом на место по жалобам вообще не проводятся. А раньше это было повсеместно, все этого опасались. Силовики должны чувствовать, что они отвечают перед центральным аппаратом. А теперь они между собой договариваются… Руководители просто прикрывают эти случаи», — возмущается Черноусов.

Он не исключил, что «дядя Игорь» смог уйти от ответственности неслучайно. «Возможно, он какое-то должностное лицо или сын предпринимателя, то есть из категории „неприкасаемых“, — сказал он, добавив, что сейчас контроль отдали „на откуп местным руководителям и они творят такое, что раньше даже не снилось“.

Адвокат предлагает в данном случае создать комиссию не ниже уровня администрации президента и проследить всю цепочку. „Начиная со Следственного комитета России надо наказать всех виновных. Одного случая будет достаточно, чтобы в Следственном комитете был наведен порядок“, — предположил Черноусов.

А в принципе он призывает ужесточить систему надзора за должностными преступлениями силовиков. Одним из способов борьбы с подобными случаями Черноусов считает передачу дел для проверки в другой регион, чтобы избежать связей между различными подразделениями СК.