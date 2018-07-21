В Ржеве неизвестный напал с ножом на 68-летнего пенсионера и угнал Nissan X-Trail

Сильнейшее желание покататься на дорогой машине вылилось в насилие и грабеж в Ржевском районе. Около 11 часов 20 июля в местной дежурной части раздался звонок. 68 -летний пенсионер рассказал, что на него напал с ножом и угнал «Ниссан » неизвестный мужчина.

Нападавший причинил звонившему телесные повреждения и угрожая ножом сел в машину и был таков. Автомобиль нашли быстро в лесу Ржевского района. Водителя — тоже. Им оказался 31-летний мужчина, ранее судимый.

Как стало известно ТИА, нападавший задержан, заведено уголовное дело по статье 162 УК РФ.