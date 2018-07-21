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Жителя Удмуртии осудили за нападение на одиноких девушек с игрушечным пистолетом
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Жителя Удмуртии осудили за нападение на одиноких девушек с игрушечным пистолетом 

ИА «Сусанин» 58 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Шарья. Костромская область. В Костромской области 43-летнего жителя Удмуртии осудили за нападение на девушек с игрушечным пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Так, мужчина совершил нападения в Ярославле и Шарье. Жертвами злоумышленника стали одиноко идущие в темноте девушки. В момент нападения потерпевшие не знали, что мужчина угрожает ненастоящим пистолетом.
Осужденному удалось похитить у девушек деньги, сотовые телефоны, золотые изделия. Общая сумма ущерба составила около 40 тыс. рублей.
Позднее мужчина попал на камеру видеонаблюдения в Шарье, в связи с чем его удалось задержать. Правоохранители возбудили дело по ст. 162 УК России («Разбойное нападение).
Суд назначил злоумышленнику 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
ИА «Сусанин»: последние новости
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