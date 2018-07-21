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В Ленобласти владелец батута, на котором пострадали дети, пойдет под суд
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В Ленобласти владелец батута, на котором пострадали дети, пойдет под суд 

РИА Новости 15 минут назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Суд в Ленинградской области рассмотрит дело предпринимателя, установившего в поселке Романовка надувной батут, при опрокидывании которого пострадали трое детей, сообщил РИА Новости в субботу представитель областного управления Следственного комитета РФ.
Ранее сообщалось, что Следственным отделом по городу Всеволожску следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в отношении 33-летнего жителя Всеволожска.
По данным СК, в ходе следствия установлено, что 4 июня индивидуальный предприниматель незаконно установил надувной батут на улице в поселке Романовка Всеволожского района Ленинградской области. В результате нарушения правил безопасности аттракциона, при сильном порыве ветра произошло опрокидывание батута с находящимися в нем тремя детьми 6-8 лет.
"В деле трое пострадавших: две девочки, которым была причинена физическая боль, и мальчик, получивший вред здоровью средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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