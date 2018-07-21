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Полиция проводит проверку после обнаружения трупа мужчины в лесу в ВАО
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Полиция проводит проверку после обнаружения трупа мужчины в лесу в ВАО 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В лесополосе на Суздальской улице в районе Новокосино на востоке Москвы обнаружили тело 35-летнего мужчины.
Как передает агентство городских новостей «Москва», правоохранительные органы столицы сообщили об обнаружении трупа мужчины в лесополосе в ВАО.
«Поступило сообщение о том, что в лесополосе в районе ул. Суздальская, д. 10, корп. 1, обнаружен труп мужчины. На вид, предположительно, 35 лет», — рассказали агентству полицейские.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Причины смерти мужчины выясняются.
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