Полиция проводит проверку после обнаружения трупа мужчины в лесу в ВАО

В лесополосе на Суздальской улице в районе Новокосино на востоке Москвы обнаружили тело 35-летнего мужчины.

Как передает агентство городских новостей «Москва», правоохранительные органы столицы сообщили об обнаружении трупа мужчины в лесополосе в ВАО.

«Поступило сообщение о том, что в лесополосе в районе ул. Суздальская, д. 10, корп. 1, обнаружен труп мужчины. На вид, предположительно, 35 лет», — рассказали агентству полицейские.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Причины смерти мужчины выясняются.