Появилось фото напавшего на девушку с ножом возле клуба Eclipse в Москве

В распоряжение Пятого канала попало фото мужчины, который, как полагают, утром 21 июля ударил ножом в спину молодую девушку. Инцидент произошел в Москве , на крыльце ночного клуба Eclipse, что на 15-й Парковой улице.

По информации Пятого канала, нападавший был ранее судим и провел в местах лишения свободы 12 лет. Он был признан виновным по статьям Уголовного Кодекса 105 (убийство), 213 (хулиганство), 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Ранение пьяным мужчиной девушки у клуба попало на видео. Компания из четырех мужчин и молодой блондинки общалась после ночи в клубе на свежем воздухе. Дама флиртовала с тремя из них весьма откровенно, чувствовала себя раскованно. Кавалеры не стесняясь осыпали девушку недвусмысленными прикосновениями.

Четвертый мужчина, вероятно был расстроен тем, что не получил столько внимания раскрепощенной особы и, несмотря на нарушенную алкогольными возлияниями координацию, достал из кармана нож и ударил девушку со спины в область поясницы. Обстоятельства инцидента выясняются.