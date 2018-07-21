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Банде торговцев оружием из Скопина вынесли приговор
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Банде торговцев оружием из Скопина вынесли приговор
АиФ Рязань
27 минут назад
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АиФ Рязань
Скопинский районный суд вынес приговор членам преступной группировки, обвиняемых в незаконном сбыте, хранении, перевозке и изготовлении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба райсуда.
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