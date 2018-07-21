Ещё
Суд арестовал челябинского замглавы минэкономразвития
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд арестовал челябинского замглавы минэкономразвития 

РИА Новости 1 час назад
ЧЕЛЯБИНСК, 21 июл — РИА Новости. Суд в субботу вынес постановление об аресте на два месяца в отношении первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, обвиняемого следствием в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство старшего следователя УФС России по Челябинской области удовлетворить и избрать Бахаеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 19 сентября 2018 года", — сказал судья. По его словам, постановление может быть обжаловано в Челябинском областном суде.
"Фигурирующая сумма — 3,8 миллиона рублей", речь идет о российско-казахстанском форуме 2017 года, сказал журналистам гособвинитель.
В обосновании своего ходатайства следователь УФСБ указал суду, что обвиняемый имеет заграничный паспорт, регулярно выезжает за рубеж. Также, по словам следователя, он обладает достаточными связями и может оказать давление на свидетелей. Кроме того, он совершил преступление в составе группы и, находясь на свободе, может предоставить им информацию о ходе расследования дела, а также может уничтожить доказательства по делу.
Защита в свою очередь сообщила, что настаивает на иной мере пресечения, не связанной с лишением свободы, в том числе на домашнем аресте, залоге, подписке о невыезде и личном поручительстве. По словам адвоката, есть личное поручительство заместителя губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова, где он указывает, что ручается за выполнение Бахаевым всех обязательств в случае необходимости. Что касается залога, сказал адвокат суду, то им может стать сумма в размере 1,5 миллиона рублей и выше. Также адвокат добавил, что у Бахаева на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максакова в короткой юбке вызвала фурор115
Фото кабинета Медведева удивило россиян373
На Украине испугались окончательного развала132
Киев решил отомстить России за Азовское море299
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»249
Видео
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
02:11
Первый подозреваемый в деле «Роскосмоса» уволился
Наука и техника Компании
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Другое
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение