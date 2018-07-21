Первого замминистра экономического развития Челябинской области арестовали на два месяца

"Ходатайство старшего следователя УФСБ РФ по Челябинской области удовлетворить, избрать в отношении Бахаева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 19 сентября 2018 года", — зачитала решение судья.

Ранее в пресс-службе УФСБ по региону сообщили о возбуждении уголовного дела из-за хищения бюджетных средств. Однако каких-либо подробностей дела не раскрыли.

В пресс-службе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ТАСС сказали, что глава региона в курсе следственных действий, которые проводятся силовыми структурами в отношении Бахаева в рамках возбужденного уголовного дела. По словам Дубровского, в самое ближайшее время будет принят весь комплекс управленческих решений, обеспечивающих продолжение качественной и своевременной подготовки инфраструктуры Челябинска к проведению саммитов ШОС БРИКС в 2020 году (Бахаев возглавляет дирекцию по подготовке к саммитам — прим. ТАСС).

По официальным данным, Бахаев назначен на должность первого заместителя министра экономического развития Челябинской области 28 февраля 2018 года. До этого момента, с 25 мая 2015 года он был заместителем министра. Имеет юридическое образование, кандидат юридических наук.