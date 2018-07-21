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Первого замминистра экономического развития Челябинской области арестовали на два месяца
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Первого замминистра экономического развития Челябинской области арестовали на два месяца 

ТАСС 18 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
ЧЕЛЯБИНСК, 21 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Центральный районный суд Челябинска в пятницу избрал меру пресечения первому заместителю министра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву, обвиняемому в мошенничестве.
"Ходатайство старшего следователя УФСБ РФ по Челябинской области удовлетворить, избрать в отношении Бахаева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 19 сентября 2018 года", — зачитала решение судья.
Ранее в пресс-службе УФСБ по региону сообщили о возбуждении уголовного дела из-за хищения бюджетных средств. Однако каких-либо подробностей дела не раскрыли.
В пресс-службе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ТАСС сказали, что глава региона в курсе следственных действий, которые проводятся силовыми структурами в отношении Бахаева в рамках возбужденного уголовного дела. По словам Дубровского, в самое ближайшее время будет принят весь комплекс управленческих решений, обеспечивающих продолжение качественной и своевременной подготовки инфраструктуры Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году (Бахаев возглавляет дирекцию по подготовке к саммитам — прим. ТАСС).
По официальным данным, Бахаев назначен на должность первого заместителя министра экономического развития Челябинской области 28 февраля 2018 года. До этого момента, с 25 мая 2015 года он был заместителем министра. Имеет юридическое образование, кандидат юридических наук.
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