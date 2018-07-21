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Челябинский суд арестовал замглавы Минэкономики
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Челябинский суд арестовал замглавы Минэкономики 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Центральный районный суд Челябинска вынес постановление о двухмесячном аресте первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Ходатайство старшего следователя УФС России по Челябинской области удовлетворить и избрать Бахаеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 19 сентября 2018 года", — сказал судья.
Он отметил, что данное решение может быть оспорено в областном суде.
По версии обвинения, Бахаев похитил 3,8 млн руб.
Обвинение настаивает на аресте, так как подозреваемый имеет заграничный паспорт и регулярно выезжает за рубеж. Также в суде посчитали, что он обладает достаточными связями и может оказать давление на свидетелей.
Ранее сообщалось, что суд арестовал директора департамента аудита госконтрактов Минобороны.
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