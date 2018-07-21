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На ремонте причала в ямальском поселке похитили миллион
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Максакова в короткой юбке вызвала фурор

На ремонте причала в ямальском поселке похитили миллион 

Красный Север 46 минут назад
Фото: Красный Север
Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере расследуют полицейские Ямальского района.
Как сообщили в прокуратуре округа, хищение удалось выявить в результате совместной проверки надзорного ведомства и УМВД России по ЯНАО. По данным прокурорских работников, в апреле прошлого года администрация села Салемал заключила с АО «Ямальская управляющая компания» контракт на капремонт пассажирского причала.
Стоимость работ была оценена в 2,4 миллиона рублей, при этом, как следует из результатов проверки, сумма была умышленно завышена, а часть работ, принятых и оплаченных администрацией, вообще оказалась невыполненной. В результате местный бюджет недосчитался миллиона рублей. На прошлой неделе в территориальном ОМВД возбудили уголовное дело по четвертой части 159-й статьи УК РФ. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура ЯНАО.
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