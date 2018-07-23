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В «Роскосмосе» не знают о втором задержанном по делу о госизмене
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В «Роскосмосе» не знают о втором задержанном по делу о госизмене 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В «Роскосмосе» отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о том, что в деле о госизмене в ЦНИИМаш появился второй фигурант. Комментарий распространила пресс-служба организации. В корпорации заявили, что о втором задержанном сотруднике они не знают.
О новом повороте в расследовании 23 июля сообщило ТАСС. Отмечалось, что второй подозреваемый уже задержан.
Ранее Пятый канал рассказывал, в чем именно обвиняют арестованного сотрудника ЦНИИмаш.
В воскресенье, 22 июля стало известно о том, что в московском СИЗО может находиться обвиняемый в госизмене ученый, сотрудник ЦНИИмаш, 74-летний Виктор Кудрявцев. Позже в пресс-службе «Роскосмоса» подтвердили информацию об аресте Виктора Кудрявцева после прошедших в институте 20 июля обысков.
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