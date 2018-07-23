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Сын Кудрявцева сообщил о первом обыске по делу о госизмене в сентябре 2017 года
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Сын Кудрявцева сообщил о первом обыске по делу о госизмене в сентябре 2017 года 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
Первый обыск в доме арестованного по делу о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева прошел в сентябре 2017 года. Об этом сообщил «Интерфаксу» его сын Ярослав Кудрявцев, отметив, что отец был задержан 20 июня 2018 года.
«Московское ФСБ задержало моего отца рано утром 20 июля у него дома в Королеве, это сопровождалось обыском, выемкой бумаг и компьютерной техники. Большая часть этого была изъята у него в сентябре прошлого года, когда прошёл первый обыск», — сказал Кудрявцев.
Он отметил, что в прошлый раз отец задержан не был. Кудрявцев старший считал себя невиновным и полагал, что после экспертизы ему все вернут
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