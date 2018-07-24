Ещё
«Роскосмос» вновь отказался комментировать арест второго сотрудника ЦНИИмаш
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Роскосмос» вновь отказался комментировать арест второго сотрудника ЦНИИмаш 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В "Роскосмосе" заявили, что по делу о государственной измене арестован только один сотрудник ЦНИИмаш, Виктор Кудрявцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы Владимира Устименко.
Устименко подчеркнул, что информацией о втором задержанном сотруднике ЦНИИмаш они не располагают.
"Арестован на сегодняшний день один человек — Кудрявцев. Подтверждаем, что арестован только один", — сказал Устименко.
В понедельник, 23 июля, агентство «Интерфакс», со ссылкой на информированные источники, рассказало о втором аресте по делу о госизмене в ЦНИИмаш. В «Роскосмосе» в ответ заявили, что не располагают данными о втором задержанном сотруднике ЦНИИмаш.
Газета.Ru: последние новости
ФСИН объявила о проверке всех колоний после пыток заключенного в Ярославле В Барнауле суд вынес приговор сотруднице детсада после отравления детей крысиным ядом СК завел уголовное дело после сообщений о пытках в ярославской колонии
Комментарии1  Ещё 50 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет68
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками55
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий142
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест103
Россия выслала разведчика в Черное море21
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение