«Роскосмос» вновь отказался комментировать арест второго сотрудника ЦНИИмаш

"Роскосмосе" заявили, что по делу о государственной измене арестован только один сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы Владимира Устименко.

Устименко подчеркнул, что информацией о втором задержанном сотруднике ЦНИИмаш они не располагают.

"Арестован на сегодняшний день один человек — Кудрявцев. Подтверждаем, что арестован только один", — сказал Устименко.