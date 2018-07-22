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Бывшего сотрудника «Роскосмоса» Пайсона привлекли в качестве свидетеля по делу о госизмене
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Бывшего сотрудника «Роскосмоса» Пайсона привлекли в качестве свидетеля по делу о госизмене 

BFM.RU 20 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Бывший глава аналитического центра Дмитрий Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. По его данным, скорее всего, он не будет задержан.
Между тем в пресс-службе «Роскосмоса» подтвердили арест научного сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева. «Виктор Викторович Кудрявцев действительно является научным сотрудником ЦНИИмаш, он арестован», — заявил официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко.
В свою очередь, источник сообщил «Интерфаксу», что, кроме Кудрявцева, по делу задержанных нет. Как сообщалось в минувшую пятницу, сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовного дела о госизмене провели обыски в кабинетах Центрального научно-исследовательского института машиностроения, а также в офисе Пайсона.
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