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Житель Собинки осужден за убийство сожительницы поленом
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Житель Собинки осужден за убийство сожительницы поленом 

АиФ Владимир 42 минуты назад
Фото: АиФ Владимир
Суд вынес приговор 30-летнему жителю Собинки Виктору Лукашкину за убийство женщины, сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.
Установлено, что 21 января Лукашкин со своей сожительницей был в гостях у знакомых в селе Березники. Они распивали спиртное и в какой-то момент в компании возникла ссора. Во дворе дома мужчины подрались и сожительница Лукашкина попыталась их разнять. Мужчина был разозлен таким вмешательством, схватил полено и несколько раз ударил женщину по голове.
43-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. После этого злоумышленник ушел в лес, чтобы, по его словам, «замерзнуть и умереть».
Мужчину нашли полицейские и сотрудники Следственного комитета. Лукашкина доставили в больницу, где врачи оказали ему медицинскую помощь. Затем он был заключен под стражу.
За убийство Лукашкину назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы. При этом суд отменил ранее назначенное ему условное наказание за угон транспортного средства. Окончательно к отбытию в исправительной колонии назначено 11 лет 2 месяца.
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