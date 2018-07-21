Житель Собинки осужден за убийство сожительницы поленом

Установлено, что 21 января Лукашкин со своей сожительницей был в гостях у знакомых в селе Березники. Они распивали спиртное и в какой-то момент в компании возникла ссора. Во дворе дома мужчины подрались и сожительница Лукашкина попыталась их разнять. Мужчина был разозлен таким вмешательством, схватил полено и несколько раз ударил женщину по голове.

43-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. После этого злоумышленник ушел в лес, чтобы, по его словам, «замерзнуть и умереть».

Мужчину нашли полицейские и сотрудники Следственного комитета. Лукашкина доставили в больницу, где врачи оказали ему медицинскую помощь. Затем он был заключен под стражу.