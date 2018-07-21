Главбуха из Ингушетии подозревают в мошенничестве почти на миллион рублей

Главный бухгалтер школы в Малгобеке попала под подозрение в мошенничестве, сообщили STAV.AIF.RU в СУ СКР по СК.

Следователи узнали, что глава школьной бухгалтерии целый год составляла фальшивые отчёты о наступлении страховых случаев по беременности, родам, временной нетрудоспособности и уходу за ребёнком. Таким образом, с января по декабрь 2013 года она получила выплаты на сумму 905 435 рублей и потратила деньги по личному усмотрению.

Сотрудники следствия собрали необходимые доказательства и установили обстоятельства совершённого правонарушения. Расследование уголовного дела продолжается.