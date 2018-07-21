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Главбуха из Ингушетии подозревают в мошенничестве почти на миллион рублей
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Максакова в короткой юбке вызвала фурор

Главбуха из Ингушетии подозревают в мошенничестве почти на миллион рублей 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Главный бухгалтер школы в Малгобеке попала под подозрение в мошенничестве, сообщили STAV.AIF.RU в СУ СКР по СК.
Следователи узнали, что глава школьной бухгалтерии целый год составляла фальшивые отчёты о наступлении страховых случаев по беременности, родам, временной нетрудоспособности и уходу за ребёнком. Таким образом, с января по декабрь 2013 года она получила выплаты на сумму 905 435 рублей и потратила деньги по личному усмотрению.
Сотрудники следствия собрали необходимые доказательства и установили обстоятельства совершённого правонарушения. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Ингушетии осудили сельского чиновника за мошенничество в размере 5 миллионов рублей.
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