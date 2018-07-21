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Сотрудники МЧС спасли в Усть-Илимском водохранилище мужчину, находившегося в розыске
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Сотрудники МЧС спасли в Усть-Илимском водохранилище мужчину, находившегося в розыске 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: Байкал24.ru
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Утопавший в Усть-Илимском водохранилище мужчина спасен специалистами МЧС РФ и передан сотрудникам полиции, так как выяснилось, что он находится в розыске. Об этом в субботу ТАСС сообщили в ГУ МЧС РФ по Иркутской области.
"Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ по Иркутской области пришли на помощь 26-летнему мужчине, который пытался на спор переплыть Усть-Илимское водохранилище", — сказали в ведомстве. Мужчина находился в 2,5 км от берега, когда у него закончились силы и он начал тонуть.
На берегу пострадавшего ждали сотрудники полиции, которые сообщили, что он находится розыске по подозрению в совершении нескольких преступлений.
"Конечно же, для нас в первую очередь важно спасение жизни человека. Нам удалось это сделать, человек жив, и это главное", — цитируют в пресс-службе спасателя Дмитрия Хибеля.
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