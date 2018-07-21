В Ростовской области на 7 лет осудили мужа за похищение бывшей супруги 

В Ростовской области прокурор в апелляционном порядке обжаловал решение суда вынесенного в мае текущего года по уголовное делу о похищении человека, совершенное группой лиц по предварительному говору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по Ростовской области, осужденный со своим товарищем, используя физическую силу, усадили в автомобиль бывшую супругу, которая утром шла на работу, с целью увезти ее в Чеченскую Республику. В автомобиле к потерпевшей мужчина применял насилие и незаконно удерживал. Однако похитители были задержаны сотрудниками ДПС на территории Песчанокопского района Ростовской области. Суд приговорил обвиняемого в пяти годам тюремного заключения Однако прокурор не согласился с решением суда и счел, что мера наказания слишком мягкая. Вышестоящий суд выслушав доводы гособвинителя изменил срок заключения похитителю до 7 лет.