В Ростовской области на 7 лет осудили мужа за похищение бывшей супруги 

Главное сейчас

Фото кабинета Медведева удивило россиян

На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света

Максакова в короткой юбке вызвала фурор

Трагедия в Миссури: «капитан сказал жилеты не нужны»

«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»