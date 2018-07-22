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Житель Балахны зарубил гостя топором и два дня прятал труп дома
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Житель Балахны зарубил гостя топором и два дня прятал труп дома 

В городе N 40 минут назад
Фото: В городе N
В Балахне задержан 54-летний местный житель, подозреваемый в убийстве своего 46-летнего знакомого. Свою вину злоумышленник признал в полном объеме. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, кровавая драма разыгралась днем 17 июля в одном из домов на улице Дзержинского. В гости к подозреваемому пришел его давний приятель. Мужчины вместе распивали спиртное. Между ними возникла ссора, в ходе которой гость оскорбил хозяина и его родственников. В ответ злоумышленник схватил топор и нанес обидчику несколько ударов. От полученных ранений мужчина скончался.
Тело погибшего два дня пролежало в квартире подозреваемого. Только после того, как появился неприятный запах, хозяин вынес труп на улицу, где его и обнаружили прохожие. Они незамедлительно сообщили о страшной находке в правоохранительные органы. Преступление удалось раскрыть по горячим следам.
В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается.
Напомним, борские подростки обвиняются в убийстве пенсионера.
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