Житель Балахны зарубил гостя топором и два дня прятал труп дома

В Балахне задержан 54-летний местный житель, подозреваемый в убийстве своего 46-летнего знакомого. Свою вину злоумышленник признал в полном объеме. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, кровавая драма разыгралась днем 17 июля в одном из домов на улице Дзержинского. В гости к подозреваемому пришел его давний приятель. Мужчины вместе распивали спиртное. Между ними возникла ссора, в ходе которой гость оскорбил хозяина и его родственников. В ответ злоумышленник схватил топор и нанес обидчику несколько ударов. От полученных ранений мужчина скончался.

Тело погибшего два дня пролежало в квартире подозреваемого. Только после того, как появился неприятный запах, хозяин вынес труп на улицу, где его и обнаружили прохожие. Они незамедлительно сообщили о страшной находке в правоохранительные органы . Преступление удалось раскрыть по горячим следам.

В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Напомним, борские подростки обвиняются в убийстве пенсионера.