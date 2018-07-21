Главный инженер вокзала Пермь 2 обвиняется во взятках

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего бывшего главного инженера железнодорожного вокзала Пермь 2. Он подозревается в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством взятки).

По версии следствия, с октября 2017 года по март 2018 года подозреваемый, занимая на тот момент времени должность главного инженера железнодорожного вокзала Пермь-2, получил от представителей нескольких коммерческих организаций взятки в виде денег на общую сумму свыше 200 000 рублей за непрепятствование выполнению работ подрядными организациями при осуществлении им контрольных мероприятий. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и иные мероприятия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы. Проводимые в настоящее время оперативно-розыскные мероприятия не исключают выявления новых эпизодов преступной деятельности бывшего главного инженера в сфере государственной власти, интересов государственной службы. В связи с чем следственные органы обращаются к руководителям коммерческих и иных организаций, которые могли пострадать от противоправных действий бывшего главного инженера, сообщить об этих фактах сотрудникам Пермского ЛО МВД России на транспорте или в Пермский следственный отдел на транспорте. В соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки. Расследование уголовного дела продолжается.