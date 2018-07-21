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Против нападающего «Флориды» Баркова возбуждено уголовное дело
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Против нападающего «Флориды» Баркова возбуждено уголовное дело 

SPORT24.ru 28 минут назад
В Финляндии рассмотрят уголовное дело в отношении нападающего «Флориды Пантерз» Александра Баркова. Как сообщает Ilta Sanomat, 22-летний хоккеист этим летом провел несколько недель в городе Тампере. 21 июня в отношении его было возбуждено уголовное дело по обвинению в угрозе безопасности дорожного движения.
Детали инцидента неизвестны, однако сообщается, что в суде будет рассмотрено именно уголовное дело в отношении финского хоккеиста российского происхождения.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Барков провел 79 матчей и набрал 78 (27+51) очков при показателе полезности «-9». «Флорида» заняла девятое место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.
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