Против нападающего «Флориды» Баркова возбуждено уголовное дело

Финляндии рассмотрят уголовное дело в отношении нападающего «Флориды Пантерз» Александра Баркова . Как сообщает Ilta Sanomat, 22-летний хоккеист этим летом провел несколько недель в городе Тампере. 21 июня в отношении его было возбуждено уголовное дело по обвинению в угрозе безопасности дорожного движения.

Детали инцидента неизвестны, однако сообщается, что в суде будет рассмотрено именно уголовное дело в отношении финского хоккеиста российского происхождения.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Барков провел 79 матчей и набрал 78 (27+51) очков при показателе полезности «-9». «Флорида» заняла девятое место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.